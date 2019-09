Saber programação é essencial (ou ainda vai ser) para todas as carreiras?

São Paulo – Carolina Cabral, gerente de recrutamento da Robert Half, não descarta a importância do conhecimento de linguagens de programação para as carreiras ligadas a tecnologia. No entanto, dizer que é essencial para todas as carreiras é um exagero. Competências emocionais e conhecimento de um segundo idioma podem ter mais peso num processo seletivo, de acordo com ela. Confira, em mais um dos vídeos de carreira.