Qual o momento certo para pedir um aumento de salário?

São Paulo – Breno Paquelet, autor do livro “Pare de Ganhar Mal”, diz que, se você acabou de fechar um grande negócio ou se sua companhia está com orçamento aberto para definir o pacote de remuneração, o momento pode ser propício para pedir um aumento. Confira, a explicação do especialista em negociação, em mais um dos vídeos de carreira.