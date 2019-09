Por que empreendedores que voltam ao mundo corporativo sofrem preconceito

São Paulo – Rafael Souto, presidente da Produtive, diz ser comum que as pessoas donas do próprio negócio enfrentem algum tipo de resistência no mercado de trabalho corporativo ao decidem se candidatar para vaga de emprego. Ele explica qual é o receio dos recrutadores e também indica como é possível minimizar preconceitos. Confira, em mais um dos vídeos de carreira.