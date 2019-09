Na era das “hard e soft skills”, veja como apresentar suas competências

São Paulo – Rubens Prata, CEO da STATO, explica que, anglicismos à parte, o mercado busca um conjunto essencial de competências e valores. Apesar dos novos nomes, as competências não se diferenciam do que antigamente era chamado de CHA: conhecimento habilidade e atitude. Em tempo: hard skills são as competências técnicas e soft skills são as habilidades ligadas ao comportamento. Confira, em mais um dos vídeos de carreira.