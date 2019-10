Minha profissão existirá no futuro? Como posso me preparar?

São Paulo – Rubens Prata, CEO da STATO, diz que surgimento e extinção de profissões são comuns na história da Humanidade. A questão reside em baixo investimento em educação por parte do governo e também no atraso das grades curriculares do ensino superior. Como nada disso pode ser controlado pelo profissional, ele indica que o autodesenvolvimento seja o foco do profissional. Confira, em mais um dos vídeos de carreira