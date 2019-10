Fui promovido sem aumento salarial, o que fazer?

São Paulo – Breno Paquelet, autor do livro “Pare de Ganhar Mal”, diz que promoções de cargo sem acompanhamento de aumento de salário são comuns. Ele diz que promoção de cargo traz um aumento de responsabilidade que aproxima o profissional de um aumento no curto ou médio prazo. Ele, portanto, indica que o o profissional aceite o desafio, mesmo com a frustração em relação à remuneração. No entanto, ele indica haja uma conversa o gestor. Confira o que falar, em mais um dos vídeos de carreira