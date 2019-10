Está assustado com tanta coisa nova pra aprender? Este vídeo é para você

São Paulo – Rubens Prata, CEO da STATO, explica que não é de hoje que a humanidade é eterna aprendiz. Aprender sempre foi um requisito para crescer na carreira e compartilhar conhecimento é a forma clássica de retribuição. As palavras do especialista soam como um alívio para quem está assustado com estatísticas como a do relatório do futuro do trabalho, publicado para o fórum econômico de Davos, indicando que em 2022 todos os profissionais precisarão de 101 dias de aprendizado e aperfeiçoamento pessoal. Confira, em mais um dos vídeos de carreira.