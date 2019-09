Devo aceitar cargo mais baixo e ganhando menos para me recolocar?

São Paulo – Rubens Prata, CEO da STATO, explica que aceitar ou não uma proposta para ganhar abaixo do esperado vai depender do fôlego financeiro que um profissional em transição de carreira tem diante de um cenário de crise de emprego. Ele diz também que cargo ou salário menor não anulam as chances de retornar ao patamar de carreira pré-crise. Confira, em mais um dos vídeos de carreira.