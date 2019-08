Como saber se meu ciclo de carreira na empresa chegou ao fim?

São Paulo – Rafael Souto, presidente da Produtive, define o “prazo de validade” do tempo de um profissional em um empresa como ciclo ótimo de carreira. Esse conceito envolve percepção de desenvolvimento , perspectivas futuras e a satisfação profissional. Não há um tempo certo, pois o planejamento é do indivíduo e não mais da empresa, como acontecia antes. Confira a explicação do especialista, em mais um dos vídeos de carreira