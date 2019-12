Como pedir um salário maior e qual o limite percentual do aumento?

São Paulo – Breno Paquelet, autor do livro “Pare de Ganhar Mal”, diz que o profissional que faz um pedido de aumento de salário fora da realidade da empresa quebra uma relação de confiança com o gestor. Portando, a demanda deve ser embasada com pesquisas, levando-se em conta o momento pelo qual a companhia passa. Confira, quais as melhores estratégias para conseguir um aumento, segundo o especialista, em mais dos vídeos de carreira.