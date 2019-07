As faculdades de Direito preparam o aluno para o trabalho em escritório?

São Paulo – Ricardo Chamon, sócio-fundador do CSA – Chamon Santana Advogados, tem duras críticas à qualidade da formação acadêmica fornecida pelas faculdades de Direito no Brasil. “Salvo raras exceções”, diz o advogado, os alunos não são preparados para lidar com o “mundo real”, ou seja, com o cotidiano de um escritório de advocacia. Confira o que ele diz, em mais um dos vídeos de carreira.