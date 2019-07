Por que os consórcios são bons quando os juros estão altos?

São Paulo – O consórcio é uma alternativa para quem não tem condições de pagar um imóvel ou carro à vista. Nesse modelo, os participantes pagam parcelas mensais e com o dinheiro arrecadado os membros do grupo podem ser contemplados com uma carta de crédito que permite a utilização de recursos do consórcio para a compra do bem em questão. Assim, os participantes podem conseguir realizar a compra mesmo sem ter 100% do valor necessário.

Veja, no vídeo de finanças pessoais de hoje, por que os consórcios ficam mais vantajosos em relação aos financiamentos quando a taxa Selic está em alta.

Crédito da foto: Thinkstock/]plustwentyseven