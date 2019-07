Outros bancos devem seguir a Caixa e reduzir os juros do financiamento?

São Paulo — A Caixa anunciou recentemente uma redução nos juros cobrados no financiamento imobiliário. Outros bancos também devem fazer o mesmo? Veja a resposta no vídeo de finanças pessoais de hoje, com o especialista Marcelo Prata, fundador dos sites Canal do Crédito e Resale.

Crédito da foto: Witthaya Prasongsin/Getty Images