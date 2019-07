É possível encontrar aplicações sofisticadas se eu invisto pouco?

São Paulo — Você não tem muito dinheiro disponível para investir. É impossível encontrar aplicações sofisticadas? Veja a resposta no vídeo de finanças pessoais de hoje, com o consultor financeiro André Massaro, autor do blog “Você e o Dinheiro”.

Crédito da foto: Pinkypills/Getty Images

Conte com a ajuda da assessoria BTG Pactual digital na hora de investir. Abra sua conta!