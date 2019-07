A mudança de presidente do BNDES influencia o meu dia a dia?

São Paulo — O governo de Jair Bolsonaro trocou o comando do BNDES na semana passada, que passou de Joaquim Levy para Gustavo Montezano. Mas como isso influencia o seu dia a dia? Veja a resposta no vídeo de finanças pessoais de hoje, com o economista-chefe da Necton, André Perfeito.

Crédito da foto: Philipp Nemenz/Getty Images