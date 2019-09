Veja a palestra de Luciano Huck no EXAME Fórum 2019

São Paulo — “A desigualdade é gritante. Se não fizermos nada, o país vai implodir”, disse o apresentador e empreendedor Luciano Huck no EXAME Fórum 2019. Essas duas frases foram parte de sua palestra com o tema “O Brasil que queremos”. Foi a palestra mais comentada e uma das mais aplaudidas nesse evento de EXAME, que também reuniu governadores, parlamentares, líderes empresariais, economistas e cientistas políticos. Confira, no vídeo, a fala completa de Huck.