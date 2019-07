Para Farmácias Pague Menos, integração de canais tem compra digital

São Paulo – Em debate mediado por EXAME sobre canais de vendas digitais, Gianni Gill, gerente de operações da rede Pague Menos, disse que loja física e virtual precisam coexistir. Para ele, uma solução é a compra no digital e a retirada no mundo físico. Veja no vídeo a seguir a entrevista concedida por Gill durante o evento de segurança pública e digital InfoSecurity Brasil, em São Paulo.