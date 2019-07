Para Bain & Company, personalização na hora da compra é demanda do cliente

São Paulo – André Bolonhini, executivo-sênior da Bain & Company, acredita que o cliente de hoje exija uma experiência individualmente personalizada. Para Bolonhini, o consumidor precisa se sentir importante no processo de compra e, diz, isso aproxima a organização do cliente. Veja a entrevista do executivo a EXAME, concedida durante o InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital, realizado em São Paulo.