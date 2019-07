Novas tecnologias na aviação têm segurança em 1º lugar, diz Embraer

São Paulo – A inovação na aviação é uma demanda global. Consumidores e empresas almejam aviões mais eficientes e com tecnologias que tornem a experiência de voo melhor do que a atual. Para Daniel Moczydlower, vice-presidente-executivo de engenharia da Embraer, os tempos atuais são importantes para a criação de novidades que tragam benefícios, mas que também atendam devidamente a padrões de qualidade elevados.”Vivemos o momento mais interessante e desafiador em termos de tecnologia. O setor é pautado pela viabilidade de certificação da tecnologia. Desde o começo, temos que demonstrar a segurança inerente à tecnologia que será utilizada”, disse Moczydlower, em entrevista a EXAME, durante o InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital realizado em São Paulo em junho. Veja a entrevista completa com Daniel Moczydlower no vídeo a seguir.