NFC e QR Code melhoram a experiência de pagamentos, diz Santander

São Paulo – Os pagamentos feitos por meio de aplicativos que se comunicam com máquinas de cartão via tecnologia NFC e aplicativos que permitem pagar com o uso de QR Codes estão entre as tendências do setor de pagamentos, de acordo com o banco Santander. Em entrevista a EXAME, Marino Aguiar, CIO do Santander, indica essas e outras formas de o segmento se transformar no mercado brasileiro e global. Confira o vídeo a seguir.