Integrar a loja ao ambiente digital é fundamental, segundo o Pão de Açúcar

São Paulo – Em um mundo cada vez mais conectado, promover uma integração entre os ambientes físicos e digitais é essencial. Antônio Salvador, chefe de serviços digitais do Grupo Pão de Açúcar, acredita que tal estratégia é fundamental para o setor de alimentos e que o valor da marca ajuda a promover essa mudança de compra, do digital para o físico e vice-versa. Nesse contexto, a cibersegurança ganha um novo nível de importância dentro da estratégia de empresas do ramo. Veja a entrevista de Salvador a EXAME, concedida durante o evento de segurança pública e digital InfoSecurity Brasil, realizado em São Paulo.