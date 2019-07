Inovação no setor aéreo tem impacto relevante na sociedade, diz PwC

São Paulo – A inovação no setor aéreo tem impacto relevante na sociedade, de acordo com a consultoria PwC. Por isso, ela precisa ver acompanhada de segurança para os passageiros tanto no mundo físico quanto no digital. Para Lucas Souza, sócio da PwC e especialista em cibersegurança, as empresas do setor precisam ter programas fortes de segurança digital e ficar atentas a cada funcionalidade nova. “Para cada inovação, há uma nova vulnerabilidade”, disse Souza, em entrevista a EXAME, durante o InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital realizado em São Paulo em junho. Veja a entrevista completa com Lucas Souza no vídeo a seguir.