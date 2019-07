Infraestrutura sem segurança digital é como carro sem cinto, diz Gerdau

São Paulo – A cibersegurança ganha relevância em todos os setores do mercado global. Mas ela é particularmente importante no campo da infraestrutura. Para Vitor Sena, gerente-sênior de segurança digital da Gerdau, a segurança digital está profundamente ligada ao setor atualmente, e isso deve se intensificar no futuro. “Infraestrutura sem segurança digital, é como um carro sem cinto de segurança”, disse Sena, em entrevista a EXAME, durante o InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital, realizado em São Paulo, em junho deste ano. Veja, no vídeo, a entrevista com Vitor Sena.