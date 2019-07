Futuro dos pagamentos está em apps e no Open Banking

São Paulo – A inovação no setor de pagamentos está vinculada à legislação vigente. Para Alexei Santana Bonamin, advogado do escritório TozziniFreire e professor das áreas de finanças e mercado de capitais, o futuro dos pagamentos terá aplicativos de pagamentos de pessoa para pessoa e Open Banking, para facilitar realização de operações bancárias. Confira no vídeo a seguir nossa entrevista com Bonamin.