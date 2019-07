Este é o benefício de ligar o ambiente online à loja física, segundo a PwC

São Paulo – Em entrevista a EXAME, Fernando Mitre, sócio na PwC Brasil, fala sobre a importância de ter uma estratégia de integração entre a loja física e o ambiente digital das empresas, ressalta a importância de debater o assunto com profissionais de diferentes setores do mercado e ressalta a importância crescente da cibersegurança nesse novo contexto para as marcas no Brasil e no mundo. Confira a entrevista gravada no InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital, realizado em São Paulo.