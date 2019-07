Esta é a visão da diretora da Isobar sobre integração de canais de vendas

São Paulo – Ana Leão, diretora-geral da agência Isobar em São Paulo, acredita que os ambientes físicos e digitais são similares no dia a dia do consumidor. Por isso, a experiência online precisa ser tão boa quanto àquela vivida no mundo real. “Com uma experiência horrorosa no digital, o cliente nem chegará ao offline, à loja física. E vice-versa”, disse Leão, em entrevista a EXAME, durante a InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital realizado em São Paulo.