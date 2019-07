Credenciais devem ser maior preocupação das empresas, diz Cisco

São Paulo – Você já parou para pensar o valor do conjunto login e senha? Ele tem o poder de proteger toda a sua vida digital. Quando você perde um celular, você pode usar as credenciais da sua conta Google ou Apple para recuperar suas informações e impedir o acesso ao aparelho. Sem a sua senha, o que você faria? Provavelmente perderia grande parte da sua vida online. É por isso que Ghassan Dreibi, diretor de operações de cibersegurança da Cisco, vê a segurança digital como algo imprescindível para companhias de todos os setores. “Credenciais deveriam ser a maior preocupação das empresas”, afirmou Dreibi, em entrevista a EXAME, durante o InfoSecurity Brasil, evento de segurança pública e digital realizado em São Paulo em junho. Veja, no vídeo, a entrevista completa com Ghassan Dreibi.