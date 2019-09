Veto a bagagem gratuita impulsiona Gol e Azul

São Paulo – O Congresso decidiu manter o veto do presidente Jair Bolsonaro ao despacho gratuito das bagagens em voos nacionais. Para o mercado, a medida incentiva a chegada de novas aéreas ao país, especialmente as de baixo custo. Após a votação, os papéis da Gol e Azul, que vêm sofrendo com a alta do dólar, avançaram no Ibovespa nesta manhã. Assista ao Direto da Bolsa.