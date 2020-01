Varejistas recuam após PMC de novembro decepcionar

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) referente ao mês de novembro veio abaixo das expectativas e frustrou os investidores, que esperavam por um crescimento de cerca de 1,1% no volume de vendas. De acordo com dados do IBGE, responsável pela pesquisa, a expansão ficou em 0,6%. O mercado estava bastante otimista devido aos impactos da Black Friday. O índice de consumo da B3 chegou a acumular alta de 2,68% nos últimos dois dias, mas passou a operar em queda nesta quarta-feira. Ações de varejistas também sofreram o impacto negativo e papéis do setor chegaram a figurar entre as maiores baixas da sessão.