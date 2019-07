Vale derruba a Bolsa e dólar volta acima de R$ 3,80

Investidores evitam tomar risco à espera dos próximos passos da reforma da Previdência. O principal índice de ações da B3 caminha para fechar a semana no azul, mesmo recuando nesta sexta-feira (5). O forte tombo nos preços do minério de ferro abalou as ações do setor siderúrgico e de mineração. Com isso, a Vale perdia mais de 3%, empurrando o Ibovespa para baixo. Já o dólar voltou a subir, após fechar abaixo de R$ 3,80 na véspera. Assista ao Direto da Bolsa.