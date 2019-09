Trocada pela Latam, Gol fica sem parceiro e lidera perdas da Bolsa

São Paulo – Após a americana Delta Airlines trocar a participação na Gol Linhas Aéreas pela Latam, a aviação comercial brasileira entra em uma nova configuração nas parcerias internacionais. Os papéis da Gol caíram mais de 5% e empurravam a Smiles para baixo, enquanto a Latam subiu mais de 30% em Nova York. Para analistas, a companhia sediada no Rio de Janeiro terá que encontrar um novo parceiro se não quiser perder oportunidades no exterior. Saiba mais no Direto da Bolsa.