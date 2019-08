Segunda sangrenta: derrota de Macri na Argentina pode contagiar o Brasil?

O peso argentino e o real recuaram com força contra o dólar após o resultado das eleições primárias na Argentina no domingo (11), mostrando grandes chances de derrota do candidato à reeleição Maurício Macri. As urnas apontaram para uma possível vitória da oposição apoiada por Cristina Kirchner. O Ibovespa também despencou. Assista ao Direto da Bolsa.