Ritmo da economia vacila e segura avanço da Bolsa

São Paulo – Mais um dado negativo sobre o crescimento da economia brasileira faz pressão para segurar o Ibovespa nesta sexta-feira (13), em dia de viés positivo nas bolsas internacionais. O IBC-Br teve o pior desempenho para julho em 3 anos, aumentando as dúvidas sobre a retomada no terceiro trimestre. Qual o peso desta incerteza para as ações no Brasil? Assista ao Direto da Bolsa.