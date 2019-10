Recentes quedas do Ibovespa despertam alerta em casas de investimentos

As últimas quedas do Ibovespa injetaram doses de pessimismo e casas de investimentos já começam a falar em recuos mais acentuados. As previsões são baseadas em análises gráficas.

Para o banco Modalmais, com o rompimento da marca de 101 mil pontos, é esperado que o índice chegue ao patamar dos 98 mil pontos. Já a equipe de análise gráfica da Necton acredita que um movimento de queda mais acentuado pode ser desencadeado caso o Ibovespa fique abaixo dos 99.700 pontos. Com isso, o índice poderia chegar até os 96.400 pontos, segundo a Necton.

Na manhã desta quarta-feira (9), no entanto, o mercado reagia e recuperava parte das perdas recentes. Às 11h45, o Ibovespa subia 0,29% e ficava em 100.227 pontos. No mercado de câmbio, o dólar subia 0,276% e era negociado a 4,10 reais na venda.