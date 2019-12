Positivo tem alta de 300% e ações podem subir mais

As ações da Positivo engataram um movimento de forte valorização nas duas últimas semanas, quando algumas das principais corretoras do país recomendaram a compra do ativo.

Somente nos últimos quinze dias, a apreciação foi de mais de 20%. No ano, a valorização é de cerca de 300%.

Líder em vendas de computadores e celulares para o público de menor renda, a companhia também tem forte atuação em licitações, principalmente por meio de a entrega de PCs para órgãos públicos. O novo desafio da empresa, agora, é passar a fornecer urnas eletrônicas para as eleições de 2020.

Por outro lado, a dependência do dólar para arcar com gastos de produção é um dos principais riscos apontados por analistas. Segundo a XP Investimentos, cerca de 90% do custo dos produtos vendidos é em dólar.