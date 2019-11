Por que os bancos caíram na Bolsa após novas regras do cheque especial?

São Paulo – As ações dos grandes bancos recuaram nesta quinta-feira (28), após o Banco Central limitar os juros do cheque especial para 8% ao mês e liberar a cobrança de tarifas nesta linha de crédito. Investidores não viram a mudança com bons olhos. Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e Banco do Brasil ficaram entre as maiores perdas do índice. Saiba mais no Direto da Bolsa.