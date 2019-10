Por que o discurso do Fed pode ser decisivo para os mercados

As atenções se voltam para Washington, onde o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, irá discursar sobre a nova meta de juros dos Estados Unidos. No mercado, há forte expectativa de nova queda, agora para o intervalo entre 1,75% e 1,5%. Caso o chairman sinalize fim do ciclo de cortes, é possível que as bolsas reajam de forma negativa.

Como a medida é usada para aquecer a atividade econômica, os dados macroeconômicos dos Estados Unidos podem dificultar uma nova rodada de cortes, já que eles têm estado acima das expectativas. Um exemplo, é o PIB do terceiro trimestre divulgado hoje. Enquanto o crescimento na comparação anual ficou em 1,9%, analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam algo em torno de 1,6%.

No Brasil, o Banco Central também irá divulgar hoje a nova meta da taxa Selic. Analistas esperam queda de 5,5% para 5% e continuidade do ciclo por mais tempo.