Por que o balanço do Itaú agradou mais que Bradesco e Santander?

São Paulo – As ações preferenciais do Itaú Unibanco chegaram a avançar 4,5% após a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre. A reação dos investidores contrasta com a desvalorização dos papéis de Bradesco e Santander na semana passada, que apesar da queda na bolsa apresentaram lucros crescentes. O que levou os investidores a apreciarem os números do Itaú? Entenda no Direto da Bolsa.