Por que a Suzano subiu na bolsa após prejuízo bilionário?

São Paulo – A Suzano, maior produtora global de papel e celulose subiu quase 6% no Ibovespa nesta sexta-feira (1), após ter divulgado um prejuízo líquido de 3,4 bilhões no terceiro trimestre. O setor vem sofrendo com a drástica redução nos preços da celulose no mercado global, o que não poupou os negócios da gigante no Brasil. Apesar do cenário desfavorável, os investidores voltaram a acreditar no potencial da ação. Entenda no Direto da Bolsa.