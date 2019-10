Por que a bolsa caiu após a Previdência passar no Senado

Faz sentido o Ibovespa perder quase 3% no mesmo dia em que o Senado aprovou em 1º turno a reforma da Previdência? Mesmo tratando-se de um fato positivo e crucial para a melhora do ambiente econômico, a votação gerou desconforto entre os agentes do mercado, em uma sessão também contaminada pelo mau humor com os dados decepcionantes da economia norte-americana. Assista ao Direto da Bolsa.