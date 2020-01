PetroRio sobe mais de 250% em um ano e mercado ainda vê espaço para alta

As ações da PetroRio subiram mais de 250% desde janeiro do ano passado. Em novembro do ano passado, a compra da fatia restante do Campo de Frade serviu de gatilho para os papéis da companhia, que chegaram quase a dobrar de valor desde o anúncio da aquisição até o fechamento do pregão de quinta-feira (16). Para analistas da Nord Research, a valorização pode continuar em 2020.