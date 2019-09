Petrobras segura preço da gasolina e investidor desaprova

São Paulo – Após a valorização na última sessão, as ações da Petrobras operam em forte baixa nesta terça-feira. Em resposta ao aumento da cotação do petróleo, a estatal informou que vai esperar antes de repassar os preços no mercado de combustíveis, discurso endossado pelo presidente Jair Bolsonaro. Para analistas, era tudo o que os investidores não queriam ouviu. Saiba mais no Direto da Bolsa.