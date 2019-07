Para onde vão a Bolsa e o dólar com a queda de juros?

Esta semana, todas as atenções estão voltadas para as decisões dos bancos centrais do Brasil e dos EUA sobre as taxas de juros, que serão conhecidas na quarta-feira (29). A bolsa brasileira e o dólar já precificaram a expectativa de cortes para este ano. Quer entender como isso afeta dos ativos no Brasil? Assista ao Direto da Bolsa.