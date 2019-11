São Paulo – O Ibovespa superou os 109 mil pontos pela primeira vez, em meio a nova onda de otimismo dos mercados nesta segunda-feira (4). Além do leilão da cessão onerosa, o pacote de medidas econômicas que o ministro Paulo Guedes deve anunciar esta semana está no radar dos investidores deve guiar o humor da bolsa brasileira. Saiba mais no Direto da Bolsa.