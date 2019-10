Os prós e contras do IPO da C&A, segundo analistas

São Paulo – A varejista de moda C&A está entre as próximas empresas a abrir capital na bolsa brasileira. A oferta fixou o preço da ação na faixa indicativa entre 16,50 reais e 20 reais. Tradicional no comércio brasileiro, a rede concorre com rivais de peso como Lojas Renner, Riachuelo e Lojas Marisa. Vale a pena entrar no IPO da empresa? Saiba o que pensam os analistas no Direto da Bolsa.