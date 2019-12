Oi cai mais de 10% após prejuízo crescer 330% no 3º trimestre

As ações da Oi chegaram a cair 10,87% na manhã desta segunda-feira (2), após a empresa registrar prejuízo de 5,8 bilhões de reais. O montante é 333% superior ao do mesmo período do ano passado, quando a companhia apresentou déficit de 1,33 bilhão de reais.

A dívida líquida consolidada também aumentou e passou a ser de 14,7 bilhões de reais em setembro contra 10,97 bilhões de reais na comparação anual.

Apesar do endividamento, parte dos acionistas acreditam que suas ações possam subir de forma repentina, caso o governo se prontifique a ajudar a empresa ou se a Oi conseguir vender sua fatia na Unitel, a maior operadora de telefonia móvel da Angola.