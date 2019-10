O que esperar da Bolsa em outubro

São Paulo – Setembro foi um mês positivo para o Ibovespa. O principal indicador da B3 acumulou uma valorização de 3,57% no mês e de quase 20% no ano até segunda-feira (30), deixando os fantasmas de agosto para trás. Com isso, a bolsa inicia outubro com questões que podem ser decisivas para a evolução dos mercados nos próximos meses. Há motivos para manter o otimismo? Assista ao Direto da Bolsa.