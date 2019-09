Nova Lei das Teles pode mudar futuro da Oi, Vivo e TIM

As ações das operadoras de telefonia têm um dia agitado, depois que o Senado Federal aprovou o projeto que altera a Lei Geral das Telecomunicações, de 1997. A mudança permite que as companhias migrem para o regime de autorização. A maior beneficiada seria a Oi, que teria uma abertura para recuperar sua delicada saúde financeira. As ações da companhia operavam sem direção definida nesta manhã. Assista ao Direto da Bolsa.