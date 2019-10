Netflix chega a subir mais de 7% após receita recorde de US$ 5,24 bi no 3T

As ações da Netflix chegaram a subir pouco mais de 7% após a companhia apresentar, na noite desta quarta-feira (16), receita de 5,24 bilhões de dólares entre julho e setembro deste ano. A quantia é a maior já apresentada pela empresa em um balanço trimestral e representa crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar do crescimento, os papéis da Netflix têm tido desempenho fraco em 2019. Até o fechamento do pregão de quarta, o ativo acumulava alta de pouco mais de 10% no ano enquanto o índice Nasdaq Composite tinha valorização de 22%.