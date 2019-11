Mercado avalia impactos da possível soltura de Lula

São Paulo – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que condenados em segunda instância só poderão ser presos depois do trânsito em julgado, o que abre uma brecha para a soltura do ex-presidente Lula da prisão. O Ibovespa iniciou o pregão em forte baixa, em dia de correção e uma nova leva de balanços, com índices no exterior abrindo no azul. Os investidores avaliam as possíveis consequências da liberdade de Lula. Saiba mais no Direto da Bolsa.